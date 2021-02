Ação da PM resulta na apreensão de armas e drogas em VR Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 14:52

Volta Redonda - Uma ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de fuzis, pistolas e granadas, além da prisão de dois homens com farto material do tráfico, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 17, na Servidão da Torre, no bairro Santa Cruz.

De acordo com a PM, foram apreendidos: dois fuzis 556, quatro pistolas 9 mm, 02 granadas, 04 balanças de precisão,11 carregadores de pistola, 06 carregadores de 556, quatro tabletes grande de maconha, 200 munições de 556, 26 munições 762, nove sacos com 1.000 pinos vazios e 2.016 sacolés de maconha.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde os homens e todo material foram levados.