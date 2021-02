Prefeitura de VR realiza poda de árvores na Rodovia dos Metalúrgicos Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:51

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 18, teve início o serviço de poda de árvores ao longo da Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A ação faz parte do trabalho de prevenção de acidentes em época de chuva, conforme explicou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama.

“As áreas de poda são definidas após vistoria, levando em consideração os riscos de queda e acidentes. Quando é necessário fazer o corte da árvore, primeiro solicitamos o parecer da Secretaria de Meio Ambiente, com emissão de laudo”, explicou.

Ainda segundo a subsecretária, as execuções de pedidos para esses serviços seguem cronogramas de urgência. Há uma equipe que trabalha em regime de emergência, com plantões aos sábados e domingos, especialmente quando há alerta para fortes precipitações.

Na quarta-feira, dia 17, a secretaria iniciou também serviços de capina e roçada nos bairros Açude, trevo da Ponte Alta, Vila Americana (próximo ao fórum) e em praças dos bairros Aterrado, Jardim Belvedere, Vila Rica e Morada da Colina. Os serviços seguem até esta sexta-feira, dia 19.

Durante o carnaval, foram recolhidos os resíduos de capina nos bairros Vila Rica, Tiradentes, Jardim Amália, Ponte Alta e Laranjal. Já na Vila Brasília e na Fundação Beatriz Gama aconteceu a retirada de entulho e barro.

Os serviços de tapa-buracos seguiram na Via Sérgio Braga, Aterrado e próximo à passarela da CSN, na Vila Santa Cecília. Houve ainda colocação de escória na Rua F - São Luiz / Quinta das Flores, no Santo Agostinho e na Estrada da Getulândia, no bairro Roma.