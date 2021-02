Live em comemoração aos 41 anos do PT Divulgação

Publicado 23/02/2021 10:04 | Atualizado 23/02/2021 11:10

Volta Redonda - O PT (Partido dos Trabalhadores) de Volta Redonda promove nesta quarta-feira, dia 24, uma live em comemoração aos 41 anos do partido. O evento virtual terá a participação da deputada federal Benedita da Silva, José Dirceu e José Genoino.

transmissão ao vivo será pela página do diretório, no Facebook, ao vivo será pela página do diretório, no Facebook, https: //www.facebook.com/ptvr13 , a partir das 18 horas, com o lema “Uma nova primavera para nossos sonhos”.

A presidenta do PT-VR, Cida Diogo, destaca o orgulho de fazer parte da história de lutas e pautas do partido. Na live, os petistas irão abordar sobre o cenário atual e o que pode ser feito pelo futuro do país, principalmente para a classe humilde e trabalhadora.

“Nessa oportunidade, faremos uma análise da importância do PT durante todos esses anos de luta em defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos do nosso povo. Vamos aproveitar também para homenagear todos e todas que se candidataram pela coligação PT-PV, e defenderam “A Esperança de Volta”, no ano passado, na eleição municipal”, disse Cida, que convidou os (as) ex-candidatos (as) para esse momento.

