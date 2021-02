Integrantes do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool são empossados em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:42

Volta Redonda - Representantes do poder público e da sociedade civil foram empossados Integrantes do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool (Comuda) de Volta Redonda. A entrega dos certificados para o mandato bianual, que vai até fevereiro de 2023, aconteceu na tarde de terça-feira, dia 23, no auditório da prefeitura.

A coordenadora Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), Neuza Jordão, que preside o conselho interinamente, conduziu a cerimônia ao lado do secretário Municipal do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo da Costa. Também estavam na mesa de trabalho os vereadores Betinho Albertassi e Halison Vitorino, que vão representar a Câmara Municipal no Comuda.

“Começamos a reestruturação do Comuda na primeira quinzena de janeiro e hoje empossamos os conselheiros. O próximo passo é formar a comissão que vai criar o edital que permitirá a eleição da nova diretoria. Podem se candidatar todos que tomaram posse nesta cerimônia, sendo que dois membros devem ser do poder público, incluindo o presidente, por conta da alternância prevista em regimento, e dois da sociedade civil. Esperamos que a eleição ocorra no final de março”, explicou Neuza Jordão.

A coordenadora falou ainda sobre a importância do Comuda para sugerir e fiscalizar as políticas públicas para drogas e álcool.

“O conselho dá credibilidade às políticas públicas. Com a participação de diversos segmentos, vamos conseguir avançar e cumprir a missão da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) na prevenção, cuidado, tratamento e reinserção dos dependentes na sociedade”, disse.

Joveline Damiana Batista Tomáz, que coordena o Serviço de Abordagem Social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) é uma das conselheiras.

“Participando do grupo posso entender melhor a complexidade do problema e usar esta troca de experiência para ofertar de maneira mais eficaz os serviços para este público, já que grande parte da população em situação de rua é usuária de álcool e outras drogas”, comentou.

Neuza Jordão destacou também a participação da coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Suely das Graças Alves Pinto, e de Luciano Simões Canavez, que também atua no setor.

“É muito importante esta parceria para o sucesso da assistência ao usuário de álcool e outras drogas”, citou.

Ainda participam do conselho, representantes das secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer e Cultura; Fundação Beatriz Gama (FBG); e Ordem dos Advogados do Brasil. Da sociedade civil, compõem o Comuda o Centro Espírita Caminho da Luz; Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); Lar Espírita Irmã Zilá; Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações Sociais (Ideais); Casa de Recuperação Desafio Jovem Lugar de Gente Feliz; Federação de Amor Exigente (FEAE); Ministério Filadélfia de Volta Redonda; Federação das Associações de Moradores (FAM). Todas as entidades têm um titular e um suplente.