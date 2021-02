Colégio Militar em Volta Redonda, no prédio do antigo CIEP 403 Maria de Lourdes Giovanetti, no bairro Açude Reprodução/ Internet

Volta Redonda - A Associação de Moradores do Bairro Açude (AMABA) em Volta Redonda e a Comissão Pró Colégio Militar iniciaram um abaixo-assinado com o objetivo de impedir o fechamento do 1° Colégio Militar de Volta Redonda.

De acordo com o convênio entre Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Prefeitura de Volta Redonda e Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a Seeduc ficou responsável por ceder professores para as aulas do primeiro ano para os alunos aprovados no processo seletivo 2021, o que até o momento não aconteceu.

Por conta disso, os 11 professores que já atuam na escola não iniciaram o ano letivo através do ensino remoto, na última segunda-feira, dia 22, como forma de protesto pela não cessão dos educadores.

O colégio foi inaugurado há dois anos e funciona no prédio do antigo CIEP 403 Maria de Lourdes Giovanetti, onde na época a Associação de Moradores junto com os movimentos sociais e religiosos, fizeram diversas ações para impedir o término das funções do CIEP 403.

O presidente da AMABA, Alan Cunha está novamente envolvido no movimento em defesa do não fechamento desta unidade escolar do bairro, que ele considera como patrimônio público do Açude, onde lançou o movimento, "o Colégio Militar é nosso, o Colégio Militar do bairro Açude", disse.



“Juntamente com a Comissão Pró Colégio Militar, estamos mobilizando um abaixo-assinado para o não fechamento do 1° Colégio Militar do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda (antigo Ciep Maria De Lourdes Giovanetti CIEP 403) situado em nossa comunidade do nosso Bairro Açude, no objetivo que venham professores para lecionar aulas para a efetividade de alunos no 1° Ano do Ensino Médio desta unidade escolar do Grande Açude, lutamos no passado e agora, a luta será em defesa da manutenção do nosso patrimônio público, lançamos o movimento "o Colégio Militar é nosso, o Colégio Militar é do Açude", diz a nota da AMABA.

Nesta quarta-feira, dia 24, o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, afirmou em entrevista para uma rádio local, que o Colégio Militar de Volta Redonda não será fechado. “O Governador Cláudio Castro tem todo o compromisso com a educação do Rio de Janeiro. Então não há nenhuma chance da Escola do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda ter descontinuidade”, disse o secretário.