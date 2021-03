Juiz concede liminar para ônibus voltarem a circular em VR Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 07:55 | Atualizado 07/03/2021 10:49

Volta Redonda - O juiz Michael Pinheiro Mccloghrie do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região determinou através de liminar que o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros (SindPass) deve manter 30% da frota de ônibus circulando nas ruas do município de Volta Redonda.

Segundo a decisão tomada na noite de sábado, dia 06, o Sindicato dos Rodoviários deverá garantir a entrada dos funcionários que não desejarem aderir a paralisação que teve início na noite de sexta-feira, dia 05, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

Os empregados reivindicam o pagamento integral dos vencimentos, já que receberam 60% dos salários referentes a fevereiro. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação abrange trabalhadores das empresas Sul Fluminense, Agulhas Negras, Elite e Pinheiral.