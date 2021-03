GMVR intensifica fiscalização e trabalho educativo no combate ao coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:52 | Atualizado 07/03/2021 11:53

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), em conjunto com outros órgãos de segurança pública, está intensificando a fiscalização das medidas restritivas de combate à covid-19 estabelecidas através de decreto municipal.

As ações acontecem diariamente e visam coibir descumprimentos em estabelecimentos como shoppings, bares, boates, comércio em geral e vias públicas.



Publicidade

“Este trabalho é educativo e, pedimos, principalmente, para que as pessoas sejam conscientes, cumpram medidas sanitárias de higienização e não façam aglomerações. Estamos na rua para cobrar o cumprimento destas medidas, evitando assim a proliferação do novo coronavírus”, afirma o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis.

Batista destaca que, em casos de desrespeito e desobediência às regras do decreto municipal, poderá haver a interdição de estabelecimentos que não cumprirem as normas.

Publicidade

“Estamos acompanhando, diariamente, o aumento de casos da covid no país e em nossa cidade, além da circulação da nova variante do vírus. E isso é preocupante, por isso, atuamos com rigor nestes casos. Portanto, precisamos do entendimento da população, para que exerça seu papel e colabore para a não proliferação do vírus”, disse.



O comandante da GMVR também falou que neste momento todos precisam se unir.

Publicidade

“As pessoas que estão sem máscaras nas ruas, nós orientamos da importância de sua utilização e fazemos a doação deste protetor facial. Pedimos sempre que utilizem a máscara em locais públicos e dentro de estabelecimentos comerciais e, somente, saiam de casa em casos de necessidade essencial e sempre com cautela. Vamos superar esse momento delicado de enfrentamento da doença. Isso é necessário, pois não queremos que a nossa cidade caminhe, como já está acontecendo em outros estados e municípios, para sofrer medidas mais drásticas e restritivas de isolamento social”, disse.

Para denúncias, a população pode usar o canal de comunicação da Guarda Municipal através do 153.

Publicidade

“Se cada um fizer a sua parte, vamos contribuir para a não propagação do vírus. Sejamos multiplicadores de informações para as pessoas em sua volta, familiares, amigos e proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais”, finalizou o comandante.