Publicado 28/04/2021 15:12

Volta Redonda - O Voltaço está invicto neste Campeonato Carioca no estádio Raulino de Oliveira, com quatro vitórias e dois empates. Força em casa que não é exclusividade desta temporada. O Esquadrão de Aço está desde 2019 sem ser derrotado no estádio.

A última derrota foi para o Ypiranga-RS por 2 a 1, no dia 1 de junho de 2019, pela Série C daquele ano. Deste então, foram 16 jogos, com dez vitórias, seis empates, 27 gols marcados e 12 sofridos.

Este fator casa que o Voltaço quer fazer valer neste sábado, dia 1º, às 21h05, no primeiro jogo da semifinal do Estadual contra o Flamengo. Inclusive, a última vitória tricolor no confronto foi justamente no Raulino de Oliveira, por 1 a 0, durante o Estadual de 2016.

O volante Bruno Barra, autor do gol do Volta Redonda na rodada passada diante do Flamengo, estava em campo nesta vitória tricolor em 2016 e falou sobre a importância do Raulino neste jogo decisivo.

“Somos muito fortes no Raulino de Oliveira e precisamos colocar isso em campo no sábado. É um ambiente que conhecemos muito bem e isso ajuda muito no nosso jogo. Ainda mais porque vamos enfrentar uma grande equipe como o Flamengo e você ter essa vantagem de jogar em casa pode ser um diferencial muito grande para sairmos de campo com a vitória”, disse.

Seguindo a preparação para o primeiro jogo da semifinal, o elenco tricolor treinou no Raulino de Oliveira nesta quarta-feira, dia 28. O técnico Neto Colucci comandou um treinamento tático.

“A vaga na final será decidida em 180 minutos, sendo que os primeiros 90 minutos jogaremos em casa. Por isso, sabemos da importância deste primeiro jogo para levarmos uma boa vantagem para o Maracanã. Estamos tendo uma semana muito forte de treinamentos, incluindo este treino aqui no estádio que é muito importante, e vamos chegar fortes para enfrentar o Flamengo mais uma vez, sem medo de jogar, mantendo o mesmo estilo de jogo que tivemos durante todo o campeonato, competindo forte, sempre muito focados para minimizarmos os erros e aproveitarmos as chances criadas para conquistarmos esta importante vitória”, afirmou o volante tricolor.