Publicado 12/05/2021 11:58

Volta Redonda - Dois homens foram detidos por policiais militares do 28º Batalhão na tarde de terça-feira, dia 11, no bairro São Lucas, em Volta Redonda. Com eles, os agentes encontraram 86 pinos de cocaína, quatro tabletes pequenos de maconha e R$11 em dinheiro.

A ação aconteceu após vigilância feita pela equipe do Serviço Reservado em uma área de tráfico de drogas no bairro Eucaliptal e depois juntamente com o Grupo de Ações Tática (GAT 1) foram até a Rua São Jorge, no bairro São Lucas.

Um cerco foi realizado onde os suspeitos estavam, três deles conseguiram fugir quando perceberam a aproximação dos policiais, mas dois foram presos. Segundo PM, a dupla foi conduzida para Delegacia de Polícia (DP), a 93ª, onde o caso foi registrado.