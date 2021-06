Secretário municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021

Volta Redonda - Uma ação de combate ao trabalho infantil será realizada nesta sexta-feira, dia 18, na área comercial da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. As atividades ocorrem em alusão ao 12 de junho, Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil.

O objetivo da ação é informar e conscientizar a população sobre o trabalho infantil e a importância de combatê-lo. O evento será promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CDMA), em parceria com a Coordenadoria da Juventude e o Sider Shopping.

Durante as ações, as equipes irão dialogar com os comerciantes e a população sobre o tema. Serão afixados cartazes em lojas e locais públicos contendo as informações sobre os canais oficiais de denúncia, além de banners, videowall, totens e TVS digitais que estarão em exposição no Sider Shopping e de painéis de LED que ficarão espalhados pela cidade e nos canais oficiais da prefeitura.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, todos são responsáveis por proteger crianças e adolescentes que se encontrem em situações de violação de direitos.

“Ao suspeitar que uma criança esteja trabalhando, denuncie. Nem sempre o trabalho infantil é facilmente detectado pelas autoridades. Temos vários canais na nossa cidade onde podem ser feitas as denúncias, inclusive o Disque 100, cuja ligação é gratuita. Todas as denúncias são encaminhas para a rede de proteção”, afirmou o secretário.

Em Volta Redonda, a denúncia também pode ser feita ao Conselho Tutelar, através dos números: 3339-9610 e 3339-9261. Caso a situação de trabalho infantil aconteça nas ruas, o Serviço Especializado em Abordagem Social pode ser acionado pelo telefone: 3339-9588.

O município oferece dois serviços que contribuem para o enfrentamento ao trabalho infantil: o PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos) e o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de identificar a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas, dentre outras.



Na última semana a SMAC, através do DPES (Departamento de Proteção Social Especial), lançou o projeto “Protegendo a Infância e a Adolescência” que tem como objetivo oferecer R$ 275 por mês a famílias em situação de vulnerabilidade social que são acompanhadas pela secretaria.

Em contrapartida, os beneficiados se comprometem a não expor crianças e adolescentes à situação de trabalho, devem mantê-las com frequência escolar e no contraturno comparecer às oficinas de convivência dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). A previsão inicial é que 40 famílias sejam atendidas pelo projeto, que conta com verba do governo municipal. Todas serão incluídas no CadÚnico.