Movimento define agendas extras para aniversário de 67 anos de Volta Redonda

Publicado 08/07/2021 10:58 | Atualizado 08/07/2021 11:13

Volta Redonda - O conselho do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), em reunião, na quarta-feira, dia 07, avaliou as atividades do Movimento do 1º semestre do ano, e aprovou agendas extras para julho, mês do aniversário de 67 anos de Volta Redonda.

Os conselheiros com olhares atentos aos cenários sociopolíticos local e nacional avaliaram positivamente as movimentações do MEP no período de janeiro a junho. Discutido os cenários e apresentadas as agendas extras, o conselheiro Érique Barcelos, falou sobre as aprovações.

“O MEP tem pautado e dado visibilidade à temas de grande relevância social da cidade e região, dar ‘continuidade pedagógica’ ao fatos ligados à vida do povo é extremamente necessário e importante”, disse o professor Érique Barcelos, conselheiro e professor de sociologia no Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

Durante o encontro foram aprovadas agendas extras na referência dos 67 anos da cidade de Volta Redonda. Uma “Sondagem Popular” será realizada através de consulta via plataforma. O objetivo será buscar saber das pessoas sobre a história da cidade e também aspectos da administrativa do Governo Municipal. A consulta terá início dia 12 de julho.

“Muito importante localizar junto a população o nível de conhecimento sobre cidade e sua história. Vamos conversar com a direção do CADOM-UFF e colaborar com a consulta”, declarou Amanda Matos, conselheira e atualmente na presidência do Centro Acadêmico Dom Waldyr Calheiros.

“live de aniversário de VR”. A atividade com título – ‘Colóquio Inter-religioso: escuta, oração e esperança‘. Segundo o MEP será um momento de comunhão 'inter-religioso dialogal', na perspectiva da memória, história e esperança diante dos 67 anos da cidade. Para participar no dia 17 de julho, das 9h às 10h, as inscrições estão abertas através do formulário - Também ficou definida a realização de uma. A atividade com título – ‘Colóquio Inter-religioso: escuta, oração e esperança‘. Segundo o MEP será um momento de comunhão 'inter-religioso dialogal', na perspectiva da memória, história e esperança diante dos 67 anos da cidade. Para participar no dia 17 de julho, das 9h às 10h, as inscrições estão abertas através do formulário - https://forms.gle/8MUkwAFqeXvsozkg7

“Inédita oportunidade, pois diferentes atores destes espectros dialogando sobre as contribuições históricas das suas entidades e as perspectivas esperançosas rumo à uma cidade melhor, animará a sociedade”, comentou Luiz Gustavo, conselheiro, ao aprovar a iniciativa.

Ainda acontecerá uma “Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac”. O evento cívico-científico visa reafirmar a proposta de proteção e recuperação da Pedreira da Voldac, local abandonado, oferecendo às pessoas trocas de conhecimentos socioambientais e o empoderamento da ‘ecologia cidadã’. Os conselheiros recomendaram os organizadores limite de participação, segurança e protocolos de combate à covid.

“Ótima iniciativa, porém é importante estarem atentos aos elementos segurança”, ressaltou Pedro Paulo Vidal, conselheiro jovem.

No final da reunião foi dado destaque ao início do processo de organização dos 25 anos do Movimento com formação da Comissão 25 anos do MEP.