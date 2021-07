A Subprefeitura do Retiro, em VR, registra em junho aumento de quase 30% nos atendimentos em relação aos dois primeiros meses de 2021 - Divulgação

Publicado 08/07/2021 16:52

Volta Redonda - Um aumento de quase 30% foi registrado em junho nos atendimentos em relação aos dois primeiros meses de 2021 na Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda. O número de usuários, que ficava em torno dos 4.500, passou para 5.830 no último mês.

De acordo com o coordenador da subprefeitura, coronel Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, o resultado é consequência da inclusão de novos serviços, baseados em demanda apresentada pela própria população. Ainda segundo ele, a ampliação do atendimento aumentou a satisfação dos usuários.

“A orientação e direcionamento para agendamento de serviços, junto aos órgãos públicos municipais e estaduais, por exemplo, está entre os mais procurados”, disse, acrescentando que a localização favorece acesso ao serviço público para pessoas que moram em bairros mais distantes do centro.

Entre outros serviços implementados estão: substituição da GRD (Guia de Regularização de Débitos) do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); orientação para obtenção de Carteira de Trabalho Digital e auxílio na elaboração de currículos; além de consultas a sites públicos, como o da Receita Federal.

No local também é possível realizar: cadastro habitacional; agendamento de seguro desemprego; agendamento de carteira de identidade; agendamento de título de eleitor; recadastramento do funcionalismo; emissão de 2ª via de IPTU; parcelamento e reparcelamento de dívida ativa; 2ª via de conta do SAAE; entrada no seguro desemprego; agendamento de caçambas; emissão de certidões negativas e dados cadastrais; emissão de boletos da taxa de incêndio; emissão de boletos Simples Nacional; emissão de contracheque do servidor público; impressão de exames de imagens e laboratoriais; retificação de CPF; retificação de carteira de trabalho; e outros serviços.

A agência do Sine (Sistema Nacional de Empregos) Volta Redonda também funciona na subprefeitura. Em junho, foram realizados 536 atendimentos para serviços variados. Houve geração de 66 vagas de emprego; 51 trabalhadores inscritos no sistema; 198 currículos encaminhados; e 163 ingressos no seguro desemprego. Também no último mês, por meio do Sine, 280 pessoas participaram de seis processos seletivos.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro e o horário de atendimento é das 8h às 17h.