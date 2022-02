Vacinação contra covid para crianças em VR - Cris Oliveira

Vacinação contra covid para crianças em VRCris Oliveira

Publicado 10/02/2022 18:54

Volta Redonda - A programação para vacinação infantil contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 11, foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A aplicação acontecerá das 09h às 16h.

Crianças de 5 anos poderão ser vacinadas, exclusivamente, nas UBSFs: Conforto, Retiro 2, Jardim Paraíba e São Luiz. Já as crianças de 6 a 11 anos, a imunização ocorrerá nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs): Rústico, Jardim Belmonte, Jardim Paraíba, Siderópolis, Belvedere, Vila Brasília, Açude 1, São Luiz e Santo Agostinho.

A aplicação de doses seguirá também em duas escolas: Colégio João XXIII, no bairro Retiro, e C.M.E.I. Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan, no bairro Santa Cruz.

Além de estarem acompanhadas dos pais ou responsável legal, no ato da vacinação os seguintes documentos deverão ser apresentados: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF da criança. No caso de crianças imunossuprimidas ou com comorbidades, os pais também devem levar o laudo ou a receita médica par comprovar a condição clínica.