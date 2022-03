Voltaço anuncia reforços - Divulgação

Voltaço anuncia reforços Divulgação

Publicado 31/03/2022 10:17 | Atualizado 31/03/2022 10:21

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) apresentou nesta semana dois reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e da Série A2 do Campeonato Carioca.

O primeiro é o goleiro Dida, de 36 anos, que foi destaque no Madureira durante o Campeonato Carioca deste ano e chega com contrato até final de 2022.

Goleiro Dida Divulgação

“Muito feliz em acertar com o Volta Redonda após um grande Estadual pelo Madureira. Chego com expectativa de dar sequência no ano, fazer bons campeonatos e ajudar o Voltaço a conquistar todos os objetivos traçados no ano”, disse o goleiro.

O reforço tricolor também explicou o apelido de Dida.

“No início da minha carreira, na Portuguesa, o Dida vinha despontando na Seleção Brasileira e todo goleiro negro, alto, era comparado com ele pela fisionomia. Tive esta comparação também, gosto muito de carregar isso comigo, porque é um ídolo meu e espero representar muito bom o nome”, contou.

O segundo reforço do Voltaço é o zagueiro Thomas Kayck, de 26 anos, disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Audax Rio e chega por empréstimo até o final de 2022 junto ao time angrense.

Zagueiro Thomas Kayck Divulgação

“Só tenho a agradecer pelo grande campeonato que consegui fazer pelo Audax e também por esta oportunidade que estou tendo de vestir a camisa do Volta Redonda. Dentro de campo podem esperar muita garra, dedicação e força de vontade. Farei o que for preciso para ajudar o clube a alcançar todos os objetivos neste segundo semestre”, falou.

Segundo a diretoria do VRFC, os dois atletas passaram pelos exames médicos e já estão treinando com o grupo. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a data da estreia do Volta Redonda FC na Série C do Campeonato Brasileiro. O Voltaço irá receber o Figueirense-SC, no dia 9 de abril, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.