SMS promoveu capacitação para profissionais de saúde que vão atuar na Campanha Nacional de Imunização contra a InfluenzaGeraldo Gonçalves

Publicado 30/03/2022 19:05

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda promoveu uma capacitação para profissionais de saúde que vão atuar na 24º Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (gripe). O treinamento para 150 profissionais da rede pública municipal ocorreu em dois períodos: manhã e tarde, no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo di Biase), no bairro Aterrado.

Os profissionais habilitados trabalham na Atenção Primaria à Saúde,UBSs e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde e da Família), diretamente no acolhimento à população. Os técnicos de enfermagem e enfermeiros da rede foram orientados sobre as normativas do Ministério da Saúde, como explicou a enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza.

“O objetivo desta capacitação é orientar os profissionais quanto às atualizações da campanha de imunização, para diminuir a transmissão e contaminação da Influenza, principalmente nos grupos prioritários”, disse.

Segundo a SMS, a nova versão da vacina contra a Influenza é trivalente, produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é atualizada para que a dose seja eficaz na proteção contra as novas cepas do vírus, com isso o imunzante será eficiente contra as cepas H1N1, H3N2 (Darwin) e tipo B.

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) acontece de 4 de abril a 3 de junho para grupos prioritários em todo o Brasil. O ‘Dia D’ da campanha acontecerá em 30 de abril. A previsão é que Volta Redonda receba 10 mil doses para a fase inicial.

Nesta primeira etapa, a vacinação será destinada para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde (em atividade). As doses serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde, das 9h às 16h. Algumas unidades atenderão com horário estendido. Até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

Os documentos necessários são: cartão SUS e CPF. Já os profissionais de saúde, em atividade, devem apresentar o cartão de vacinas, CPF e o cartão do órgão de classe ou o crachá, que comprove a atividade na área pública ou privada.

A segunda etapa da campanha, de 3 de maio a 3 de junho, será destinada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas; profissionais da Educação; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

De acordo com a SMS, crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.