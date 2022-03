Reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de VR, na Ilha São João - Divulgação

Publicado 30/03/2022 08:57

Volta Redonda - Uma reunião realizada nessa semana tratou sobre a assinatura do Termo de Cooperação de Ordem Pública para o funcionamento do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em Volta Redonda. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, seguindo a orientação do prefeito Antonio Francisco Neto, acertou os primeiros detalhes com os representantes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, tenente-coronel Patrícia Silva e cabo Gomes.



“Estamos firmando um convênio com o Proeis, que são agentes da Polícia Militar que trabalharão no reforço do policiamento e nas ações inerentes à ordem pública, para que possamos complementar, principalmente, os dois grandes centros comerciais que não serão abrangidos pelo Segurança Presente: Aterrado e Retiro”, falou o secretário Luiz Henrique.



O convênio, a ser assinado entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, prevê a contratação voluntária de policiais militares durante suas folgas, para o reforço da segurança no município.



“Queremos garantir mais segurança aos comerciantes e à população que frequenta as regiões do Retiro e do Aterrado, não só ao consumidor como também ao usuário do serviço público”, concluiu o secretário Luiz Henrique.