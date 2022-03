Quiosque foi revitalizado e ganhou nova pintura - Cris Oliveira

Publicado 29/03/2022 18:39

Volta Redonda - O novo quiosque do Programa de Inclusão Produtiva de Volta Redonda foi inaugurado na manhã desta terça-feira, dia 29. O espaço no Mercado Popular da Vila Santa Cecília foi revitalizado e servirá para comercializar os alimentos produzidos no Centro de Educação e Produção Alimentar (CEPA) São Sebastião.

Segundo a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), o funcionamento do local será realizado pelas 15 participantes do CEPA São Sebastião. Elas irão trabalhar em forma de rodízio, produzindo e vendendo os alimentos. No Mercado Popular já existe outro quiosque destinado a venda de artesanatos.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, disse que o quiosque é um espaço para as famílias que estão em acompanhamento nos CRAS, através do Serviço de Atendimento Integral às Famílias (PAIF).

“As famílias são encaminhadas ao Centro de Educação e Produção Alimentar e ao Centro de Inclusão Produtiva para produzirem e venderem seus produtos, seja alimentício ou de artesanato, como forma de geração de renda, empreendedorismo e assim, alcançando sua autonomia”, esclareceu.

Ainda de acordo com a coordenadora, todo o lucro obtido com a comercialização desses produtos serão divididos entre elas.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou que o objetivo é fortalecer a autonomia dos usuários dos Cras.

“Todas as oficinas realizadas no Programa de Inclusão Produtiva visam oferecer qualificação profissional aos nossos usuários dos CRAS, principalmente para aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Buscamos também resgatar a autoestima do público participante e permitir que eles consigam gerar renda e se manter”, falou Munir.

As oficinas oferecidas são: culinária, artesanato, customização de roupas, manicure, cabeleireiro, barbeiro, corte e costura, entre outras. As aulas acontecerão de duas a três vezes por semana, dependendo do curso escolhido. Para outras informações e inscrições, os interessados devem procurar o CRAS mais perto de sua residência.

O vereador Paulo Roberto Costa, o Paulinho AP, também estava presente ao evento.

“Quero agradecer ao Munir e toda a equipe da Smac, que estão retornando com os espaços que já existiam e estavam fechados, e avançando cada dia mais. Vocês estão mostrando que até com pouco, mas com muita vontade, é possível fazer”, disse o vereador.

Quiosque foi revitalizado e ganhou nova pintura Cris Oliveira

O secretário Munir Francisco ressaltou o avanço que a assistência social teve do ano passado até agora. Nesse tempo, foram reabertos 32 Centros de Referência em Assistência Social (Cras); cinco Centros de Convivência, dois Centros Dias, um para a pessoa idosa e outro para pessoa com Alzheimer (o único público da América Latina) e ainda foi reaberta a Fábrica de Fraldas.

Um terceiro centro será entregue esta semana, o Centro-Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Capd); outra Fábrica de Fraldas, onde serão confeccionados absorventes higiênicos e fraldas geriátricas; e mais uma unidade de Cras, dessa vez no bairro Brasilândia.

“Quando o prefeito Neto assumiu o seu quinto mandato, a cidade estava completamente destruída na assistência, educação, saúde, esporte, lazer, cultura, infraestrutura e tinha três folhas de pagamento atrasadas. Ele está reconstruindo a cidade com o apoio da Câmara de Vereadores. Na Smac também não foi diferente. A sede administrativa estava com muito mato, tivemos que trocar 500 lâmpadas e revitalizar todo o espaço. Estamos cuidando”, falou Munir.