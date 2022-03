Evento foi realizado de forma virtual - Divulgação

29/03/2022

Volta Redonda - Representações da equipe socioambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) participaram de uma Oficina Técnica do Diagnóstico do Plano e Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, promovida pelo CEIVAP-AGEVAP.

“O programa objetiva utilizar a educação ambiental como ferramenta para garantir a recuperação da quantidade e a qualidade da água, com foco para garantir a segurança hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul”, disse a coordenação do CEIVAP ao abrir o evento realizado de forma virtual, dia 17 de março.

O coordenador da equipe ambiental do MEP, o biólogo, Fernando Pinto, a exemplo de outras pessoas ligadas a grupos e entidades socioambientais apresentou alguns pontos das atividades do Movimento, como também preocupações referentes à questão hídrica da Bacia.

“Na oportunidade tentei resumir uma fala a partir da educação ambiental que o MEP realiza na Pedreira da Voldac e em outros espaços, dada sua relação da cidade com o Rio Paraíba do Sul. Falei também da importância da recuperação da pedreira local para efetivo espaço para educação socioambiental de ponta”, explicou.

Fernando ainda destacou que o “o Movimento tem desenvolvido o trabalho qualificado e de forma gratuita, noto que falta oportunidade e capacitação por parte do CEIVAP, das Secretarias Municipais formarem agentes transformadores de educação ambiental na Bacia. Capacitar e abrir editais para tal fim irá oportunizar também a empregabilidade para profissionais que podem atura na área... Tem muita gente qualificada e capaz para fazer o trabalho", completou o coordenador ambiental do MEP.