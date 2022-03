Intenção da Secretaria de Saúde é aumentar cobertura vacinal do público de 5 a 11 anos - Cris Oliveira

Publicado 28/03/2022 17:26

Volta Redonda - O município de Volta Redonda iniciou a vacinação contra a covid-19 em crianças da rede municipal de ensino. A imunização é destinada a estudantes de 5 a 11 anos. A expectativa da SMS é vacinar 1.600 crianças desta faixa etária, já autorizados pelos pais. Segundo a SMS, até o momento, mais de 12 mil crianças já receberam o imunizante no município.

A ação acontece através da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), os responsáveis recebem da direção das escolas um folheto informativo sobre a vacinação e com a solicitação de autorização para vacinar as crianças no ambiente escolar.

A vacinação no ambiente escolar ocorre depois do recreio dos alunos no turno das aulas. Pela manhã acontece entre 10h e 11h, e à tarde entre 15h30 e 16h. As primeiras unidades escolares atendidas são as do ensino fundamental II – do 6º ao 9º ano.

O objetivo da SMS é aumentar a cobertura vacinal na cidade, e por isso acontece também uma repescagem de 1ª dose, além da possibilidade das pessoas completarem o esquema vacinal com a aplicação da 2ª dose dos imunizantes CoronaVac e Pfizer.

Nesta segunda-feira, dia 28, mais de 80 alunos do Colégio Delce Horta Delgado foram imunizados, sendo que a maioria tomou a segunda dose. Na quinta-feira, dia 24, alunos da Escola Municipal Sergipe foram os primeiros a receberem o serviço de imunização. Na sexta-feira, dia 25, a Escola Municipal Lions Club foi a segunda escola que recebeu a atividade.

A diretora do Colégio Delce Horta Delgado, Fátima L. dos Santos Romão, falou sobre a importância da imunização para a redução de casos da covid-19.

“A vacinação é de grande relevância em saúde pública uma vez que previne contra formas graves e óbitos pela Covid-19. Nesta faixa etária, de 5 a 11 anos, a imunização é fundamental para diminuir a transmissibilidade da doença”, comentou a diretora.

Alguns estudantes também falaram sobre a imunização. Marina Gama Poly, de 11 anos, disse que receber a vacina na escola foi especial por estar com as amigas.

“Acho importante se vacinar e receber a dose na escola foi diferente, minhas amigas estiveram perto de mim sendo um momento especial”, declarou.

Lays Rodrigues, de 11 anos, falou que toda a família se vacinou contra a covid-19.

“Lá em casa todo mundo já se vacinou, meus pais assinaram a autorização prontamente e ficaram felizes com a iniciativa da prefeitura”, comentou.

O aluno Talles Henrique Pinheiro Toledo, de 11 anos, recebeu a segunda dose. Ele aproveitou para reforçar que todas as crianças devem se vacinar o quanto antes.

“Tomei a segunda dose da vacina e fiz isso não só por mim, mas por todos. É muito importante se vacinar, quero pedir que todas as crianças se vacinem para ficarem mais protegidos contra a Covid-19”, destacou Talles.

Isaac Cardoso, também de 11 anos, comentou que anteriormente as crianças estavam desprotegidas sem a vacinação.

“Antes não tínhamos proteção e nem poderíamos nos vacinar, mas agora com a vacina todos devem se proteger, é uma oportunidade única”, disse.

Vacinação nas Unidades de Saúde

A vacinação contra a covid-19 continua em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). São aplicadas primeiras e segundas doses das 09h às 16h. Sendo que algumas unidades funcionam com horário estendido, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

No ato da vacinação, as crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. Os documentos necessários são: caderneta de vacinas, CPF ou cartão SUS da criança.