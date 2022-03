Inscrições para contratação do Programa Criança Feliz iniciam em abril em Volta Redonda | Volta Redonda | O Dia

As oportunidades serão para funções de coordenador, supervisores e visitadores - Cris Oliveira- Secom

Publicado 28/03/2022 08:35

Volta Redonda - A partir de sexta-feira, dia 1º de abril, inicia o processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais para implantação do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, em Volta Redonda. Ao todo serão 27 vagas para funções temporárias e cadastro de reserva.

Segundo as informações divulgadas, 24 vagas para a função de visitador, que requer Ensino Médio completo, e tem salário mensal de R$ 1.100. Para o cargo de supervisor (duas vagas) e coordenador (uma vaga), para essas duas funções é necessário que o candidato tenha nível superior completo. Os salários são de R$ 1,3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

O Processo Seletivo Simplificado acontecerá através de avaliação curricular, com prova de títulos e experiência profissional, e terá caráter classificatório; mas, será eliminado do processo o candidato que não apresentar títulos e/ou experiências previstas no edital.

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 1/4 e 11/4, através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico , onde também está disponível o edital da seleção pela Internet. A pessoa deverá preencher a ficha eletrônica de inscrição, confirmar os dados cadastrados, enviar pela Internet, a fim de confirmar sua inscrição e retirar o comprovante.

Com o comprovante de inscrição, o candidato deverá entregar na FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda) – Rua 154, n.º 783, bairro Laranjal, das 9h às 16h (dias úteis), o Curriculum Vitae, acompanhado da documentação exigida para a Prova de Títulos (disponível no edital).

A inscrição só será efetivada depois da entrega dos documentos para a avaliação da prova de títulos e experiência profissional, que deverá ser feita a partir do dia 01/04/2022 até o dia 11/04/2022, das 9h às 16h (dias úteis).

Caso o candidato tenha dificuldade de acesso à internet, pode realizar suas inscrições na sede da Subprefeitura do Retiro (Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro): nos CRAS dos bairros e no Telecentro do Retiro, anexo ao Colégio João XXIII, em dias úteis, das 8h30 às 17h.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que a SMAC fará a supervisão e coordenação da implantação do programa em Volta Redonda.

“O objetivo do programa é promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, levando-se em conta sua família e seu contexto social”, falou Munir.

O Programa Criança Feliz, da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, é uma ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos proporcionem a seus pequenos, maneiras para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância, que apresenta as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e ao grande valor dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.