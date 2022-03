Prefeitura leva trabalho de artesãs do município para maior feira do segmento no estado - Divulgação

Prefeitura leva trabalho de artesãs do município para maior feira do segmento no estado Divulgação

Publicado 25/03/2022 22:51

Volta Redonda - O Projeto Arigó de Volta Redonda está na ExpoRio Turismo, maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro. A feira acontece até domingo, dia 27, no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul da capital carioca.

O evento organizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ) marca a retomada das atividades no setor. Além do artesanato, na programação do evento haverá também apresentações culturais, com o Projeto Tambores de Aço.

“Para a cidade, é uma oportunidade de se promover como destino de negócios e eventos, demonstrando potencialidades como os diversos equipamentos públicos e privados de que dispõe como o Estádio Raulino de Oliveira, a Arena Esportiva do Voldac, teatros, entre outros, além dos equipamentos privados”, falou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Prefeitura leva trabalho de artesãs do município para maior feira do segmento no estado Divulgação

A ExpoRio tem como público-alvo, profissionais de Turismo que atuam na comercialização, formatação de produtos turísticos, promoção, entre outras atividades.

“As feiras de turismo são importantes para aproximação de fornecedores e destinos, colocando em contato, guias, transportadoras turísticas, atrativos, mídia e destino, que podem fazer contatos e fechar negócios”, comentou a diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Débora Cândido.

A artesã participante do projeto Arigó, Roseli Costa, relatou que a participação do artesanato nesses eventos ajuda a manter viva a história da cidade, com prazer e muita arte.

“Nos ajuda ainda a mostrar que Volta Redonda não é só a cidade do aço. É também uma oportunidade de promover nosso trabalho em um mercado tão importante como o da cidade do Rio de Janeiro”, disse a artesã.

A feira apresenta experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado. As 12 regiões turísticas do estado estão representadas com espaços exclusivos, além das atrações culturais por todo o evento.

O evento ainda conta com uma área com experiências sensoriais, onde os visitantes podem sentir as diversidades do Rio de Janeiro; mostra de artesanato, espaço gastronômico e shows.

“São os municípios trazendo a sua cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos em um grande salão de exposição com experiências sensoriais. Uma área de palestras, encontro comercial entre vendedores e compradores do destino Rio de Janeiro, além de uma área focada na tecnologia e atrações musicais. Esse é um grande passo rumo à retomada efetiva das atividades turísticas no Rio de Janeiro”, ressaltou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.