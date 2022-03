Publicado 25/03/2022 07:00

Volta Redonda - O prazo para obter o desconto de 8% no pagamento da cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022 de Volta Redonda termina na quinta-feira, dia 31. Dados da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) mostram que cerca de 114 mil carnês foram emitidos.

Quem ainda não recebeu o carnê, pode emitir a guia de pagamento pela internet, informando o número da inscrição imobiliária, através do link www.voltaredonda.rj.gov.br/iptu . Aquelas pessoas quem não têm acesso à internet, podem ir até os guichês 8 e 9 na sede da prefeitura, no bairro Aterrado, ou procurar a Subprefeitura do Retiro, e solicitar a impressão da guia de pagamento.