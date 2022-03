Canteiros de obras já começaram a ser montados - Divulgação

Publicado 24/03/2022 23:08

Volta Redonda - A troca das lâmpadas de sódio (amarelas) pelos modelos de LED será o início do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta semana, entre o prefeito Antonio Francisco Neto e representantes das empresas responsáveis pelas obras.

Segundo o projeto, 27 mil pontos de iluminação serão trocados dentro das obras já aprovadas e com parte dos recursos liberados pelo Governo do Estado. A troca das lâmpadas ocorrerá enquanto as fundações dos viadutos e da ponte previstos no plano são iniciadas. A fase DeMob 1 do projeto contempla 12.492 mil pontos atendidos com lâmpadas LED, e com a segunda etapa (DeMob 2), serão mais 14.356 lâmpadas.

Com esse quantitativo, toda a cidade contará com a nova iluminação, que irá oferecer mais segurança e economia aos cofres públicos, como explica o prefeito Antonio Francisco Neto.

“Iniciamos a instalação de LED com recursos próprios, atendendo primeiramente os centros comerciais. Agora, vamos levar mais luminosidade para toda a cidade com o Plano de Mobilidade Urbana. Volta Redonda tem uma gratidão eterna com o governador Cláudio Castro pelos investimentos que vem fazendo em nossa cidade e que estão transformando ela num verdadeiro canteiro de obras. Estamos reconstruindo nossa cidade”, falou o prefeito.

No total, cerca de R$ 140 milhões serão investidos no projeto que envolve também intervenções na estrutura viária, com pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, sistemas inteligentes de tráfego e a iluminação pública.

A responsável pelas fases DeMob 2 e 3 do plano é a empreiteira Santa Luzia, que já começou a montar o canteiro de obras no campo do bairro Aero Clube, ao lado do kartódromo. A empresa começará nesta sexta-feira, dia 25, a contratação de 30 pessoas para funções como: pedreiro, ajudante, servente, carpinteiro, armador, motorista de caminhão, operador de retroescavadeira e de caminhão munck.

Já a empresa Metropolitana, encarregada das obras da fase DeMob 1, iniciou a montagem do canteiro de obras em um terreno ao lado da base da Petrobras, no bairro Vila Americana.

“Estamos conversando para agilizar também as obras nas calçadas, que são mais rápidas de serem executadas e melhoram muito o dia a dia da população”, disse o prefeito Neto, lembrando que o projeto contempla, além disso, a criação de ciclovias e novo asfaltamento.

Neste mês de março, o Governo do Estado liberou os primeiros empenhos de recursos para as obras do projeto de Mobilidade Urbana. Para a primeira fase, R$ 20 milhões– que atenderão as fases denominadas DeMob 1 e DeMob 3. Todo o processo até a liberação dos recursos abrange desde a licitação da empresa responsável pela obra, passa pela publicação em Diário Oficial, assinatura do contrato, empenho, até a liberação do dinheiro. A fase DeMob 2 também já teve o contrato assinado.

Confira as etapas

DeMob 1: a primeira etapa do projeto de Mobilidade Urbana e engloba a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que vai ligar os bairros Jardim Amália e Aterrado, e de 15 quilômetros de corredor de transporte público com faixas exclusivas. Nesta fase são R$ 66 milhões investidos.

DeMob2: a etapa envolve, primeiramente, a construção de 23 abrigos/estações ao longo de corredor de transporte. Também nessa fase ocorrerão a padronização de calçadas e equipamentos de acessibilidade com o objetivo de integrar as viagens a pé com modal transporte público; a construção de mais uma ciclovia; e a modernização do parque de iluminação pública, com a continuação da troca de lâmpadas de vapor de sódio por modelos de LED. Mais de R$ 42 milhões previstos em investimentos nesta etapa.

DeMob 3: a ação proposta para a demanda contará com a construção de ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, transpondo não só o rio, mas um clube existente na margem oposta e a Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira. Com 418 metros, a ponte será formada por três rampas e uma pista de mão dupla, além de uma passarela coberta de 2,70 metros, por toda sua extensão.