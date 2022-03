Ambulância bate em muro em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/03/2022 20:58

Volta Redonda - Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) bateu em um muro na tarde desta quarta-feira, dia 23, em Volta Redonda. A colisão aconteceu no bairro Belmonte.

Duas pessoas ficaram feridas, o condutor do veículo e a técnica de enfermagem. De acordo com as primeiras informações, a ambulância ficou sem freio em uma rua de descida e acabou colidindo no muro.

O motorista recebeu atendimento médico e depois foi liberado. Sobre a técnica de enfermagem não foram divulgadas informações.