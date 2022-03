Publicado 23/03/2022 07:50

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) realiza entre nos dias 01 e 02 de abril, a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda. O evento será uma parceria da ABF Rio com a Associação Comercial de Volta Redonda (Aciap-VR) e cerca de 30 outras cidades ao entorno, incluindo municípios do interior de dos Estados de Minas Gerais e São Paulo.

Conhecida como a “Cidade do Aço” por sediar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Volta Redonda está entre as 10 maiores cidades do Estado que mais cresceram no ano passado. Com 273 unidades ativas, a cidade registrou uma alta de 13%em número de unidades em 2021, comparado ao ano anterior, ou seja, um crescimento semelhante ao de toda capital do Estado, Rio de Janeiro, que conta 7.941unidades, segundo pesquisa da ABF.

A feira ocorrerá no Shopping Park Sul que cobre cidades vizinhas como Barra Mansa, Resende, Barra do Pirai e Vassouras, atingindo mais de 1 milhão de consumidores. O objetivo do evento é seguir o mesmo modelo da Expo Franchising ABF Rio, com um salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, gerando a democratização nas cidades do interior da Região Sudeste.

O diretor de relações institucionais da ABF Rio, Rogério Gama, disse que será estruturado um ciclo de palestras para ajudar o potencial empreendedor na correta tomada de decisão. Entre os temas que serão abordados estão: “Como avaliar uma franquia”, “Como escolher a franquia certa para o seu perfil, “Como minimizar os riscos na hora de escolher uma franquia” e “Como transformar seu negócio em franquia”.

A Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba contará com 40 estandes. A expectativa é atrair cerca de 10 mil participantes, além de promover o crescimento de franquias no interior do Rio e o desenvolvimento econômico da região.