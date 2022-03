Equipe Socioambiental do MEP e professores do Pré-Vestibular Cidadão estabeleceram parceria para o Projeto de Extensão à Comunidade - Divulgação

Publicado 22/03/2022 11:57

Volta Redonda - O coletivo do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) após debate entendeu a importância do Projeto de Extensão à Comunidade (PEC) na linha do criar aproximação da comunidade acadêmica com a comunidade externa. Com isso o Movimento firmou a segunda parceria com o UGB. A primeira aconteceu em 2019 com o Projeto Pedreira da Voldac.

“Proposta de parceria para dialogar com a instituição acadêmica a fim de desenvolvimento de projetos que se vinculem aos preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental na cidade de Volta Redonda, tendo no ano de 2022 o tema ligado à imagem do rio Paraíba do Sul em Volta Redonda e as possíveis ferramentas de educação ambiental urbana que possam vir a mitigar a relação desgastada da urbanização junto aos seus recursos naturais, históricos e culturais”, ressalta o relatório do encontro realizado dia 15 de março, via plataforma digital.

No encontro de forma consensada foram estabelecidas as etapas para o início do Projeto. Confira:

No dia 04/4, às 18h30 - Sensibilização dos alunos do MEP através de um ‘olhar para o Rio Paraíba do Sul’ em Volta Redonda, com a professora Renata Fortini. Articulador Professor Saulo Karol.

No dia 06/4, às 19h - Participação da Equipe do MEP da mesa redonda com os acadêmicos do 9º período de arquitetura e urbanismo. Articulador equipe Ambiental do MEP.

No dia 30/4, às 9h - Visita de prospecção para reconhecimento físico do local e suas demandas através de caminhada na Beira Rio para observação e anotações - Região Niterói até Barreira Cravo.

Após essas etapas haverá apresentação de diagnósticos preliminares após outros trabalhos de campos nas comunidades e futuros diálogos a serem desenvolvidos pelos alunos.

Em 08 de junho de 2022, às 19h, ocorrerá a realização de um seminário na semana do meio-ambiente para a apresentação da proposta desenvolvida para a comunidade externa. Com apresentação no UGB- Aterrado, para acadêmicos e estudantes do MEP, e aberta ao público externo.

Participaram do recente encontro para definir a parceria: o Conselheiro MEP, Luiz Gustavo Cavalcanti; Diretor socioambiental-MEP, Michel Bastos; Coordenador Geral-MEP, José Maria da Silva; professora e apoio à Coordenação UGB- Arquitetura e Urbanismo, Renata Fortini; Núcleo de Pesquisa - MEP, Saulo Karol; equipe Socioambiental, Irinéia da Glória P. Brígida e Silvia Real.