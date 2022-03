Todos os seguimentos voltam a funcionar na Rua 4 - Divulgação

Todos os seguimentos voltam a funcionar na Rua 4Divulgação

Publicado 22/03/2022 10:16

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 25, a Feira Livre do bairro Conforto, em Volta Redonda retorna ao formato original. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), a decisão foi tomada após uma reunião de uma comissão de feirantes com o prefeito Antônio Francisco Neto.

Ainda de acordo com a SMF, a medida também foi possível por conta do cenário atual da pandemia da covid-19, como explicou a diretora do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da SMF, Elisângela Rangel.

“O prefeito levou em consideração a diminuição do número de casos e internações por conta da doença e a flexibilização das medidas de prevenção ao vírus. Além disso, sabemos da importância econômica e social da Feira Livre em Volta Redonda”, disse.

Nos primeiros dias do retorno, as secretarias municipais de Fazenda e Ordem Pública, além da Guarda Municipal irão atuar devido à mudança no trânsito para orientar os motoristas e ainda integrantes da SMF vão conferir a ação dos comerciantes.

A Feira Livre de Volta Redonda iniciou o processo de retomada ao formato original, modificado devido à pandemia, no início de novembro de 2021, pelos finais de semana, nos bairros Aterrado e Vila Santa Cecília. Ao final do mesmo mês, a feira de quinta-feira, no Volta Grande, também voltou a configuração de sempre na mesma época que a feira do bairro Sessenta, na quarta-feira.