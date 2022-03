Parceria vai oferecer cursos que vão atender tanto ao setor público quanto ao privado - Divulgação

Publicado 21/03/2022 10:22

Volta Redonda - Uma parceria foi firmada entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) de Volta Redonda, através da diretoria de Relações Internacionais com o Consulado-Geral da China, no Rio de Janeiro.

O objetivo é oferecer cursos que irão atender aos setores públicos e privados. O primeiro será o seminário online em “Cooperação em E-commerce Cross-Border para Países em Desenvolvimento”, no mês de abril, entre os dias 7 e 20.

No total, 25 vagas serão oferecidas e disponibilizadas por meio de um processo seletivo. Interessados podem se inscrever até o dia 22 de março, até às 16h, através do e-mail: [email protected]

Os requisitos necessários são: domínio da língua inglesa; ser profissional das áreas de entrega ou logística e empresários que possuam e-commerce e áreas correlatas. A pessoa também precisa ser representante governamental, professor universitário, pesquisador em instituto de pesquisa científica, técnico e administrador em postagem, representante de logística expressa ou empresário.

As aulas serão online com dois horários alternativos e serão ministradas em inglês. Os professores são do Instituto de Pesquisa de Postagem e Telecomunicação da Universidade de Wuhan, na China.

A diretora de Relações Internacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Isabela Penna, disse que essa é uma oportunidade para que o público-alvo desse seminário possa entrar em contato com outros países em desenvolvimento.

“Assim, eles poderão trocar experiências, entender como o comércio eletrônico tem funcionado durante e pós-pandemia, além de ser uma oportunidade para que eles possam pensar em exportar, e não vender apenas para o mercado nacional”, falou a diretora.

O próximo seminário será na área de saúde, com a temática de prevenção e controle de doenças infecciosas e está confirmado para junho.

A Diretoria de Relações Internacionais foi criada em janeiro deste ano por determinação do prefeito Antonio Francisco Neto. Entre as principais funções da nova diretoria está a promoção da cidade através de políticas de relações internacionais e o fomento do comércio exterior.

“O que queremos com o novo departamento é introduzir Volta Redonda no cenário internacional, para promover o desenvolvimento econômico através de novas parcerias internacionais. Isso irá alavancar o crescimento da cidade e permitir que esteja um passo à frente no caminho do progresso e da globalização”, comentou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, falou sobre a necessidade de aprofundar as relações do município com o internacional visando gerar novas oportunidades.

“É fundamental buscar novas parcerias, nos mais diversos segmentos, e atrair novas empresas e investidores. Abrir o município para o cenário internacional permite aumentar a nossa capacidade de desenvolvimento e de diversificação da nossa economia”, enfatizou Sodré.