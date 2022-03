Reunião entre representantes da FEVRE, UFF e Coordjuv finalizou o projeto - Divulgação

Publicado 19/03/2022 18:49 | Atualizado 19/03/2022 18:51

Volta Redonda - Um curso pré-vestibular gratuito será oferecido à população de Volta Redonda. Isso será possível, através de uma parceria da Coordenadoria Municipal de Juventude (CoodJuv) e da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda) com o ICEx (Instituto de Ciências Exatas) da UFF (Universidade Federal Fluminense).

Segundo as informações divulgadas, neste primeiro momento, 40 vagas serão ofertadas e distribuídas para candidatos antecipadamente selecionados entre estudantes de escolas públicas e estudantes bolsistas de escolas particulares do município. Na próxima semana, os critérios serão divulgados em edital.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 28 de março e 08 de abril de 2022, pelo site oficial do ICEx-UFF. A aula inaugural do curso Pré-Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está marcada para 18 de abril.

As aulas ocorrerão nas segundas, quartas e sextas, das 18h às 21h, no Colégio Profª Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado. O curso para o ano letivo de 2022 vai até o mês de novembro, com recesso de quinze dias em julho.

A coordenadora municipal de Juventude, Larissa Garcez, comentou sobre a parceria. Segundo ela, na quarta-feira, dia 09, houve uma reunião para finalizar o projeto com representantes da FEVRE, UFF e Coordjuv.

“Esta parceria foi possível graças ao Termo de Cooperação assinado com a UFF em novembro do ano passado pelo prefeito Antônio Francisco Neto. A UFF vem sendo grande parceira do município e nas próximas semanas também vamos divulgar nova parceria com o ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais).Esse curso, formulado com a participação dos jovens universitários, oferecerá ensino de qualidade e gratuito aos alunos”, falou.

Constam no projeto do curso as seguintes disciplinas: Matemática, Física e Química e as aulas serão ministradas pelos universitários com supervisão dos professores.

Segundo a professora da UFF, Lígia Maria Mendonça Vieira, os jovens mais carentes têm acesso limitado às universidades públicas por suas dificuldades sócio-econômicas e por isso é necessário criar meios que melhorem sua competitividade de ingresso às universidades e, consequentemente, terem sua inclusão social fortalecida.



“Entendo que a UFF tem compromissos com a educação de modo geral e de maneira especial com o desenvolvimento do município de Volta Redonda, consubstanciados por meio de protocolos de cooperação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científico, e educação continuada e permanente. Dessa forma, somam-se os esforços dos professores, técnicos e alunos envolvidos para concretizar o curso Pré-Enem”, comentou.