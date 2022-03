Publicado 19/03/2022 10:00

O Senac RJ irá realizar reuniões gratuitas para empresários de Volta Redonda que queiram conhecer o Programa Jovem Aprendiz ou se aprofundar no tema e descobrir de que forma a iniciativa pode auxiliá-los em suas empresas.

A reunião acontecerá na terça-feira, dia 22, às 14h, na unidade do Senac RJ. As inscrições podem ser feitas pelo email [email protected] ou através do telefone (24) 3347-3326.

Durante o encontro serão abordadas as vantagens da aprendizagem para as empresas, a Lei da Aprendizagem e suas atualizações. Além disso, o Senac RJ vai apresentar os cursos oferecidos para capacitação desses jovens.

A empresa interessada em participar, deve abrir as vagas de acordo com sua necessidade e selecionar os jovens, com idade entre 14 e 24 anos que estejam matriculados ou que já tenham concluído o Ensino Médio.

Os inscritos recebem formação técnico-profissional no Senac RJ, em várias áreas. No decorrer do programa, o estudante realiza experiência prática na empresa contratante.

Lei de Aprendizagem

A Lei de Aprendizagem (Nº 10.097/2000) define que todas as empresas a partir de 7 empregados contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções exijam formação profissional.