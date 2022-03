Canteiros de obras já estão sendo montados em VR - Divulgação

Canteiros de obras já estão sendo montados em VRDivulgação

Publicado 18/03/2022 11:41

Volta Redonda - O Governo do Estado liberou os primeiros recursos para as obras do projeto de Mobilidade Urbana em Volta Redonda. Dentre eles, R$ 20 milhões para a primeira etapa do projeto.

Para início das obras, um contêiner já foi colocado no bairro Aero Clube, próximo ao kartódromo. A empresa responsável pela obra já está limpando um terreno para instalar outro contêiner. Dentro de 15 dias, as equipes já devem começar a atuar em todas as frentes da obra.

Os primeiros empenhos liberados serão para o início das obras das etapas chamadas DeMob 1 e DeMob 3. Todo o processo até a liberação dos recursos envolve desde a licitação da empresa responsável pela obra, passa pela publicação em Diário Oficial, assinatura do contrato, empenho, até a liberação do dinheiro. A fase DeMob 2 deverá ter o contrato assinado nos próximos dias.

No total, o projeto terá cerca de R$ 140 milhões em investimento em um conjunto de intervenções na estrutura viária, que contempla pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, sistemas inteligentes de tráfego e iluminação pública.

“Volta Redonda será eternamente grata ao governador Cláudio Castro pelos investimentos que ele têm feito e que ainda fará nesse processo de recuperação da nossa cidade. Sejam os recursos para a saúde, o que permitiu a prefeitura regularizar os salários do funcionalismo, seja no asfalto e na manutenção, com empréstimo de maquinários, dentre outros investimentos. Agora é a Mobilidade Urbana, que vai marcar a história de Volta Redonda, com vias e espaços públicos melhores para motoristas, pedestres, ciclistas, ou seja, para toda a cidade”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Canteiros de obras já estão sendo montados em VR Divulgação

Confira as etapas do Projeto de Mobilidade Urbana

Na primeira fase do projeto de Mobilidade Urbana, chamada de DeMob 1, acontecerá a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul que irá ligar os bairros Jardim Amália e Aterrado e de 15 quilômetros de corredor de transporte público com faixas exclusivas. Nesta etapa são R$ 66 milhões investidos.

Já na etapa DeMob2, inicialmente, haverá a construção de 23 abrigos/estações ao longo de corredor de transporte. Ainda nesta fase, ocorrerá a padronização de calçadas e equipamentos de acessibilidade com o objetivo de integrar as viagens a pé com modal transporte público; a construção de mais uma ciclovia; e a modernização do parque de iluminação pública, com a continuação da troca de lâmpadas de vapor de sódio por modelos de LED. Cerca de R$ 42 milhões estão previstos em investimentos nesta etapa.

No que diz respeito à iluminação, a primeira etapa (DeMob 1) contempla 12 mil pontos atendidos com lâmpadas LED, e com a segunda etapa (DeMob 2), serão mais 12 mil.

A DeMob 3 contará com a construção de ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, transpondo não só o rio, mas um clube existente na margem oposta e a Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira. Com 418 metros, a ponte será formada por três rampas e uma pista de mão dupla, além de uma passarela coberta de 2,70 metros, por toda sua extensão.