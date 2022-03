O novo endereço para coleta de material e entrega de resultados é Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 174, no Aterrado - Divulgação

Publicado 17/03/2022 11:28

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que o serviço de laboratório de análises clínicas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é realizado pela empresa Biomega, contratada através de licitação. A mudança ocorre desde o último dia 07 de março.

A coleta de material e a entrega de resultados acontecem agora no endereço Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 174, próximo à sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Aterrado.

O novo laboratório atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30, para coleta; e, a partir das 10h30, para entrega de resultados. Já aos sábados, o local funciona para coleta das 7h às 9h e, depois deste horário, os resultados serão entregues.

Segundo a SMS, os resultados dos exames realizados no Laboratório Central, anexo ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), continuarão a ser entregues neste endereço.

A diretora do Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria da SMS, Sheila Rodrigues Dias Filgueiras, disse que a terceirização do serviço vai tornar o atendimento mais rápido para população e garantir acesso a um sistema mais moderno de medicina diagnóstica.

“Além disso, o novo espaço proporciona mais conforto aos usuários. Hoje, o laboratório conta, por exemplo, com sala de espera que comporta 200 pessoas sentadas. E, de acordo com a direção do laboratório Biomega, até a próxima sexta-feira, dia 18, a recepção estará climatizada”, falou.

A empresa contratada recebe as demandas das unidades da Atenção Primária desde dezembro do ano passado e, há pouco mais de uma semana, assumiu os usuários do Laboratório Central.

A próxima etapa é montar laboratórios descentralizados na UPA Santo Agostinho e no Hospital Dr. Nelson Gonçalves. O Hospital São João Batista (HSJB) e Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR) foram os primeiros e já estão com seus laboratórios equipados e funcionando.

“O período é de transição e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde acompanha de perto os serviços prestados e mantém contado direto com a direção da empresa Biomega para cobrar eventuais ajustes que se mostrem necessários”, explicou Sheila.