Os agentes da GMVR fecharam parte da rua para evitar acidentesSmop

Publicado 16/03/2022 18:59

Volta Redonda - Uma parte da Rua J, no Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda foi interditada nesta quarta-feira, dia 16. No local, um caminhão provocou a ruptura de um fio de alta tensão, que ficou caído no meio da via, oferecendo perigo aos moradores e veículos que passavam pelo trecho.

Os agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fecharam parte da rua para evitar acidentes e um guarda ficou no local até que a equipe de emergência da Light, concessionária de energia, chegasse ao local para realizar o reparo.

O secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, comentou sobre a importância da parceria com a população.

“Esse é um exemplo da parceria entre população e poder público, pois assim que a denúncia chegou ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), a Guarda foi acionada e permaneceu no local até que o problema fosse solucionado, evitando novos acidentes”, disse.