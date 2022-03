Velório acontece no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Velório acontece no plenário da Câmara Municipal de Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 16/03/2022 10:07

Volta Redonda - O ex-vereador e Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Luiz Carlos Hallack Sarkis, de 66 anos, morreu na noite de terça-feira, dia 15. Ele estava em tratamento contra um câncer.

O velório acontece na Câmara Municipal de Volta Redonda. O sepultamento será nesta quarta-feira, dia 16, às 13h30, no Cemitério Portal da Saudade.

O atual presidente da Câmara, Sidney Teixeira (Dinho) divulgou uma nota onde lamenta a morte de Sarkis:



“É com pesar que esta Casa Legislativa comunica o falecimento do Ex Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda LUIZ CARLOS HALLACK SARKIS.

O corpo será velado no plenário da câmara a partir de sua liberação.

A Mesa Diretora, em nome do Poder Legislativo Municipal e seus vereadores, externa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso querido SARKIS.”

A CDL de Volta Redonda através de uma nota também lamentou o falecimento:



“A CDL Volta Redonda também lamenta profundamente o falecimento do seu diretor de Assuntos Políticos, Luiz Carlos Hallack Sarkis, que tanto se dedicou a essa entidade, durante décadas.

Além de uma grande liderança empresarial, Sarkis foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda.

Um visionário do segmento de saúde, atuando na Medicina do Trabalho, com a Samed, e ainda sendo dono da Pulmocor.

Deixa um legado na vida política, na prestação de serviços, tendo contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade, por meio de leis e geração de empregos.

Os nossos sinceros sentimos à família, amigos e funcionários.”

O prefeito Antonio Francisco Neto lamentou a morte de Sarkis, através de suas redes sociais:

"Hoje perdemos nosso amigo Luis Carlos Sarkis.

Ex-vereador, Assessor Legislativo do nosso governo até seus dias finais e principalmente uma pessoa honrada, de bem.

Vai com Deus, meu amigo!

E que Ele possa consolar todos aqueles que ficaram.

Seu legado segue firme para toda nossa cidade."