A edição desta semana do "Espaço Família Animal" em Volta Redonda contabilizou oito adoçõesDivulgação

Publicado 15/03/2022 11:08

Volta Redonda - Oito animais foram adotados durante a última edição do “Espaço Família Animal” que aconteceu no domingo, dia 13. A ação proporcionou novos lares para seis filhotes de gato, um de cão e um cão adulto. O evento é realizado mensalmente, das 9h às 13h, na Rua 21, na Vila Santa Cecília, em frente ao Escritório Central da CSN, e acontece com a Feira Livre aos domingos.

Os animais da feira de adoção são oriundos de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Os animais adultos para adoção já estão castrados, enquanto os filhotes poderão passar pelo procedimento, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

As ONGs e Protetores de Animais que desejarem participar do “Espaço Família Animal, com doações de animais, devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA, que fica na Avenida 7 de Setembro, loja 06 e 07, no Aterrado. Para outras informações, o telefone é o (24) 3350-7123.

O Espaço ‘Família Animal’ é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).