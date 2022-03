PM apreende grande quantidade de drogas em Volta Redonda - Divulgação

PM apreende grande quantidade de drogas em Volta RedondaDivulgação

Publicado 14/03/2022 10:38

Volta Redonda - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ação da Polícia Militar aconteceu no domingo, dia 13.

Segundo a ocorrência, os policiais encontraram os entorpecentes em uma área de mata. No local, o seguinte material foi apreendido: 1.782 pinos de cocaína, 70 pedras de crack e 570 pedaços de maconha.

Na ação, ninguém foi preso e o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.