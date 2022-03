Confira o cronograma de vacinação infantil contra covid em Volta Redonda - Cris Oliveira

Cris Oliveira

Publicado 13/03/2022 16:48 | Atualizado 13/03/2022 16:52

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 14, o município de Volta Redonda começa a aplicar a 2ª dose da Pfizer pediátrica. O intervalo desta vacina é de oito semanas entre a primeira e a segunda dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), crianças de 5 a 11 anos, que receberam a 1ª dose em 17/01/2022, devem voltar às unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs).

De acordo com a programação, onze unidades realizarão a vacinação para este público, das 09h às 16h: Padre Josimo, Conforto, Rústico, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Roma 1, Açude 1, Retiro 2, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços e Santo Agostinho. Também será ofertada a primeira dose nestas unidades para crianças de 5 anos.

Outras unidades atenderão com horário estendido até as 18h30. São elas: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.



Já a segunda dose da CoronaVac estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, para crianças, de 6 a 11 anos, que receberam a1ª dose há 28 dias ou mais. Este imunizante tem intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose.

Os documentos necessários no ato da vacinação são os seguintes: caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS da criança que precisa estar acompanhada dos pais ou responsável legal.