Evento será na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaDivulgação

Publicado 12/03/2022 09:56

Volta Redonda - O município de Volta Redonda realiza neste sábado, dia 12, a 6ª Conferência Municipal de Cultura. O evento na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília começa às 8h e segue até as 17h.

O tema será sobre Planejamentos e Desafios com Anderson de Souza, Ana Cabral do Programa Escuta Cultura, e Oswaldo Castro Júnior, conselheiro estadual de cultura.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o atual presidente do Conselho, Leon Chaves e Maria Beatriz, representando a sociedade civil na comissão organizadora da conferência irão compor a mesa de abertura do evento.

Os participantes da Conferência serão divididos em grupos para o início das discussões dos eixos temáticos. No período da tarde, o evento continua com a apresentação das discussões e a eleição dos novos conselheiros.

"Esta conferência será uma grande oportunidade para dialogarmos com a sociedade civil em busca de avanços para as políticas culturais do município", disse o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Para votar é obrigatório participar da conferência e dos grupos de discussões. Já para se candidatar, além de participar da conferência, o artista ou fazedor de cultura deverá estar inserido no cadastro de artistas da Secretaria de Cultura de Volta Redonda, através do mapeamento cultural.