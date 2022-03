Dados atualizados da covid-19 nesta sexta-feira, dia 11, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 11/03/2022 19:02 | Atualizado 11/03/2022 19:39

Volta Redonda - Os dados sobre a covid-19 em Volta Redonda foram atualizados na tarde desta sexta-feira, dia 11. Mais um óbito foi registrado em decorrência da doença e o total de mortes chega a 1.375, desde o início da pandemia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os hospitais públicos na cidade: Regional, São João Batista (HSJB) e Munir Rafful (Retiro) zeraram as internações de pacientes de Volta Redonda com covid-19.

“Nestas unidades da rede pública (SUS), não há registro de pacientes hospitalizados pela doença em leitos clínicos nem em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva)”, diz a nota da prefeitura. De acordo com as direções dos três hospitais, que confirmaram os dados na manhã de hoje, os dados irão constar nos próximos boletins epidemiológicos.

Já na rede particular, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 11, as taxas de ocupação estão em 6% leitos clínicos e 11% em UTI. Segundo a SMS, mesmo com a estabilidade na rede hospitalar, os cuidados contra a covid-19 devem ser mantidos, como esquema vacinal completo e higienização das mãos.