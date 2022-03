Projeto Cidadão VR é lançado com aula inaugural - Divulgação

Projeto Cidadão VR é lançado com aula inaugural Divulgação

Publicado 10/03/2022 18:18 | Atualizado 10/03/2022 18:22

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 10, aconteceu o lançamento do projeto “Cidadão VR”, que terá duração de três meses e vai atender 60 pessoas. A aula inaugural foi no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) em parceria com a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda) tem o objetivo de qualificar profissionalmente flanelinhas e pessoas em situação de rua. A intenção é promover a integração social, tirando essas pessoas das ruas.

Entre os cursos oferecidos estão os de: pintura predial, hidráulica, pedreiro de acabamento e pedreiro de alvenaria, entre outros. As oficinas profissionalizantes e as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) terão inicio na segunda-feira, dia 14, acontecerão no contraturno da qualificação técnica no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira, que fica no bairro Aero Clube.

Durante o projeto, os participantes terão direito a uma bolsa no valor de meio salário mínimo, transporte, três alimentações no local (café da manhã, almoço e lanche da tarde), além de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Segundo o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, o Cidadão VR é mais uma ação do Governo Municipal para reduzir o número de pessoas em situação de rua na cidade.

“Através deste belíssimo projeto, vamos facilitar o acesso à escolarização, qualificação profissional e colocação no mercado de trabalho, para os usuários atendidos no Abrigo Seu Nadim e no Centro Pop. Eu só tenho que agradecer ao prefeito Neto, por abraçar todos os nossos projetos. Agradeço também aos nossos parceiros que estão aqui. Estamos felizes e emocionados por poder contribuir com mais uma política pública em prol da população que está em situação de rua”, disse Munir.

A secretária municipal de Educação, que também é diretora-presidente da FEVRE, Therezinha Gonçalves, a Tetê, deixou seu recado no decorrer da aula inaugural.

"Estamos aqui de braços abertos, Smac e Educação. Vocês serão muito bem atendidos. A dedicação dos professores, a preocupação com a formação e a vida, o cuidado, os benefícios que vocês irão conquistar. A gente espera que vocês tenham essa garra, que não desanimem, olhem sempre lá na frente, porque lá é onde as coisas acontecem", falou Tetê agradecendo a equipe do EJA.

O representante da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), Márcio Frazão enalteceu a iniciativa da prefeitura.

“O comércio, a indústria é onde estão as oportunidades de trabalho. Queremos agradecer em nome da cidade e de toda a sociedade o trabalho assertivo, dessa envergadura, que vai trazer oportunidades para os cidadãos. Reforçamos as palavras da secretária Tetê de vocês acreditarem e investirem o esforço para um futuro, abrindo oportunidades. Podem contar conosco em tudo que pudermos apoiar dentro dessas iniciativas”, comentou Frazão.

Quem também participou do evento foi o promotor de Justiça do Ministério Público (MPRJ), Leonardo Kataoka. Ele deu os parabéns ao governo municipal pelo Cidadão VR e também destacou o empenho de cada participante do projeto.

“A gente parabeniza a prefeitura e a cada uma das pessoas que aderiram ao projeto. Parabéns pela coragem, pela disponibilidade de vocês. Vejo no olhar de cada um a esperança de uma vida melhor. Para investir num projeto e conseguir uma situação de vida mais digna, produtiva. Vejo também capacidade, potencial, esperança. A gente, Poder Público, acredita muito na capacidade e no potencial de cada um. Se dediquem, aproveitem essa oportunidade. O mercado de trabalho está pronto para recebê-los”, ressaltou.

Rede de atendimento à População em Situação de Rua

O município de Volta Redonda conta com uma Rede Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua estruturada. Entre os equipamentos que compõem a rede, estão o Centro Pop, o Serviço de Abordagem, Abrigo Municipal Seu Nadim, a parceria com o abrigo SOS. A cidade ainda oferece passagem para que o migrante volte para a seu local de origem.

A prefeitura ressalta que Volta Redonda está localizada em uma região estratégica e é considerada uma cidade de grande porte, por isso se torna atrativa para migrantes, que pedem atendimento especializado, principalmente em decorrência dos impactos socioeconômicos durante a pandemia de covid.

Levantamentos em nível nacional revelam um perfil dessa população, que apesar de mudanças recentes em virtude da covid-19, mostra a realidade de um segmento composto majoritariamente por pessoas do sexo masculino, negros e pardos, jovens, com histórico de conflito familiar, vulnerabilidade social agravada pelos índices de desemprego ou uso abusivo de substâncias psicoativas.

De acordo com os dados apresentados pelos serviços especializados da Assistência Social de VR, a população em situação de rua na cidade apresenta um perfil parecido.