Construção é feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - Divulgação

Publicado 10/03/2022 15:08

Volta Redonda - As obras de um muro de contenção na Rua 41-C, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda devem ser concluídas em três semanas. No local, cinco funcionários com apoio de uma retroescavadeira realizam os serviços.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realiza a construção que visa garantir a segurança de pedestres e motoristas, já que um trecho da pista chegou a ceder devido às chuvas.

"Nós estamos realizando este trabalho, que chamamos de muro de rip-rap onde são utilizados sacos de escória e cimento", disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.