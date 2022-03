Cerca de 20 animais estarão disponíveis para adoção responsável em VR - Divulgação

Publicado 12/03/2022 22:50

Volta Redonda - Neste domingo, dia 13, acontece mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal” em Volta Redonda. O evento será na Rua 21, na Vila Santa Cecília, em frente ao Escritório Central da CSN, das 9h às 13h.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, cerca de 20 animais estarão disponíveis para adoção responsável, sendo 11 cães (quatro adultos e sete filhotes) e oito filhotes de gato.

Os animais da feira de adoção são oriundos de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Eles já estão castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, conforme apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. É necessário realizar o agendamento pelo telefone: (24) 3339-4555.

A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, falou sobre a importância da guarda responsável.

“Muitos animais precisam de uma família, a adoção responsável garante a qualidade de vida e o bem-estar desses animais, que estão à espera de um lar com amor. É importante citar que ainda há um preconceito imenso com animais adultos, mas todos os animais precisam de uma chance. Por isso, novas histórias de amor podem surgir quando abrimos o nosso coração”, falou Ana Andrade.

As ONGs e Protetores de Animais que quiserem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para realizar o cadastro e receberem as orientações sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que existe o limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

A SMMA funciona em novo endereço que fica na Avenida 7 de Setembro, loja 06 e 07, no bairro Aterrado. O telefone de contato é o (24) 3350-7123.