Publicado 12/03/2022 23:15

Volta Redonda - Um programa de incentivo à tecnologia e empreendedorismo foi lançado na última sexta-feira, dia 11, em Volta Redonda. Trata-se do “Sandbox” para receber empresas de tecnologia e inovação que tenham interesse em oferecer e testar novos produtos e serviços na cidade.

O termo em inglês é usado para classificar um ambiente de testes para startups e empresas de inovação. O evento de lançamento aconteceu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, e contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Sérgio Sodré, do deputado federal delegado Antônio Furtado, secretários municipais, vereadores e representantes de instituições de ensino, entidades de classe e empresas de inovação e startups.

“Hoje, Volta Redonda está dando um importante passo para se tornar uma cidade inovadora. Isso credencia nosso município a receber novos investimentos e empresas que utilizam a tecnologia, gerando empregos e oportunidades para quem mora em Volta Redonda. Em breve, teremos outros avanços, como por exemplo, a liberação de licenças on-line da secretaria de Meio Ambiente (SMMA) e IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano)”, disse Neto.

Durante o lançamento, foi criado o comitê gestor do programa que irá contar com a SMDET, secretarias de Ordem Pública (Semop), Fazenda (SMF), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); Infraestrutura (SMI), a Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR) e o IPPU.

Esse comitê será responsável para autorizar, ou não, o desenvolvimento dos testes na cidade. O ciclo de experimentação é de até 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais um ano.

“O comitê é a chave do programa. Nossa expectativa é atrair empresas de inovação e fazer com que elas permaneçam em Volta Redonda. Tudo para promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população”, disse Sodré, acrescentando que os interessados poderão se credenciar ao programa a partir de um edital de chamamento que deve acontecer no prazo de um mês.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, o programa será um importante instrumento na retomada da economia e promoção de bons negócios inovadores.

“Volta Redonda é uma das primeiras cidades do país e a segunda no estado a adotar o modelo 'sandbox regulatório'. O programa cria condições para que empresas de inovação e tecnologia recebam autorização para desenvolver seus modelos de negócios e testar técnicas e tecnologias experimentais em um ambiente real. Isso só foi possível graças à lei do 5G, que já aprovamos, e outras ações estão por vir. O somatório de medidas vai preparar Volta Redonda para o futuro. Só tenho a agradecer ao prefeito Neto e toda a equipe da SMDET, e secretários que irão compor o comitê”, comentou Sodré.

O deputado Antonio Furtado se colocou à disposição para ajudar através de verbas e emendas parlamentares.

“Estou muito feliz de estar aqui e participar de um projeto importante para melhoria da qualidade de vida da população de Volta Redonda. Isso vai fazer a cidade se desenvolver, gerar mais renda, ter produtos novos e empresas que vão vir para Volta Redonda e gerar empregos. Me coloco à disposição da cidade e região para, através do nosso mandato, aprimorar o programa sandbox”, ressaltou Furtado.