Voltaço está rebaixado para a Série A2 do Estadual. - Divulgação

Publicado 12/03/2022 23:36 | Atualizado 12/03/2022 23:37

Volta Redonda - O Voltaço encerrou neste sábado, dia 12, sua participação no Campeonato Carioca de 2022. O Esquadrão de Aço empatou em 1 a 1 com a Portuguesa. Luiz Paulo marcou o gol do Esquadrão de Aço, na partida realizada no estádio Luso Brasileiro.

O Volta Redonda FC terminou a competição na 12ª posição, com seis pontos ganhos, e está rebaixado para a Série A2 da competição. O vice-presidente e diretor de futebol do Volta Redonda FC, Flávio Horta Júnior, divulgou uma nota onde pede desculpas aos seus torcedores, sócios e conselheiros.

“O Volta Redonda Futebol Clube vem a público pedir desculpas Vergonha e consternação são algumas das palavras que descrevem o sentimento vivido por todos no clube. Nos últimos anos, estamos acostumados a ver o nosso Esquadrão de Aço sendo destaque nacional e sempre figurando entre os cinco melhores do Rio de Janeiro. Exemplo disso é que nos dois últimos anos chegamos às semifinais do Estadual. Além disso, o Voltaço é o único representante do Estado na Série C do Campeonato Brasileiro há quatro anos, acesso conquistado com o título invicto da Série D de 2016, e estamos há oito anos com calendário cheio, sendo três anos seguidos disputando a Copa do Brasil. Desempenho que credenciou o Volta Redonda a subir 66 posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF, chegando na 53ª posição, alcançando a sua melhor colocação na sua história”, diz o texto.

Em outro trecho, Flávio Horta Júnior, diz que já iniciou o planejamento para disputas das competições do segundo semestre.

“Particularmente, eu, como vice de futebol do Volta Redonda FC, assumo a responsabilidade de ter errado no planejamento e afirmo que sou o maior culpado. Já iniciamos o planejamento para o segundo semestre e temos convicção que iremos reagir, brigando por grandes objetivos, que são retornar a elite do Campeonato Carioca ainda este ano, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e o título da Copa Rio, conquistando a vaga na Copa do Brasil. Enfim, sabemos que o momento é de tristeza, mas confiamos que a Família Voltaço seguirá ao nosso lado, nos apoiando”, citou na nota.