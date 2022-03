Atividade faz parte do enriquecimento ambiental e é oferecida para todas as espécies - Cris Oliveira

Atividade faz parte do enriquecimento ambiental e é oferecida para todas as espéciesCris Oliveira

Publicado 13/03/2022 17:16 | Atualizado 13/03/2022 17:18

Volta Redonda - Por conta das altas temperaturas registradas nos últimos dias na região, os animais do Zoológico Municipal de Volta Redonda(ZOO-VR) ganharam picolés de frutas para amenizar o calor.

O lanche especial conta com frutas tradicionais como a jaca, que foram congeladas com outros aperitivos, e se transformaram em um refrescante picolé para os animais que vivem no zoológico, principalmente os mamíferos.

Segundo um dos biólogos do ZOO-VR, Jeferson Miranda, a ação é regular, principalmente no verão.

“O enriquecimento ambiental favorece uma qualidade de vida ao animal. Em dias quentes fornecemos picolés de frutas, que são preparados pela nossa equipe. Este picolé, em especial, foi feito com suco de jaca e ração, os animais gostam bastante e atende, principalmente, os primatas”, falou.

Ainda de acordo com o biólogo, os picolés também são oferecidos aos grandes felinos, mas a fruta é substituída por carne congelada. E assim as guloseimas de verão respeitam a dieta indicada para cada espécie, segundo Jeferson.

Outras medidas também são tomadas para combater o calor, como água fresca, disponibilizada nos recipientes em cada recinto para os animais.

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O espaço conta com área para piquenique, parquinho para as crianças, que inclui brinquedos para Pessoas com Deficiência (PCDs), e área verde para o lazer. No local existem 260 animais de 105 espécies.