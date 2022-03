Material do tráfico de drogas apreendido em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 13/03/2022 17:37 | Atualizado 13/03/2022 17:37

Volta Redonda - Agentes do 28ªº Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. A ação ocorreu no sábado, dia 12, na Rua 2B. Os policiais foram ao local após denúncias sobre o tráfico de drogas. Quando chegaram ao endereço, abordaram o homem, mas nada foi encontrado com ele.

Depois buscas foram feitas e os agentes encontraram na localidade, uma bolsa plástica com 137 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, 04 sacolés de maconha, 03 tambores de cocaína, uma folha com anotações das drogas.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, para onde o suspeito e o material apreendido foram levados.