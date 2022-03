HSJB faz terceira captação de órgãos em três meses - Divulgação

Publicado 14/03/2022 09:38

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) em Volta Redonda registrou a terceira captação de órgãos para transplantes no ano, na madrugada do último sábado, dia 12. O procedimento, autorizado pela família, foi realizado pela equipe de cirurgia do Programa Estadual de Transplante do Rio de Janeiro (PET).

O doador foi um homem de 58 anos, que teve morte encefálica confirmada na sexta-feira, dia 11. Durante a captação de órgãos, foram retirados fígado e os dois rins.

A enfermeira exclusiva da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HSJB (CIHDOTT), Daniela da Silva, explicou que esses órgãos vão para o PET de onde serão distribuídos, de acordo com a lista única de pessoas cadastradas no estado do Rio de Janeiro.

“A família do paciente, mesmo no momento de dor, teve esse ato de amor em pensar no próprio aceitando a doar seus órgãos, beneficiando três pessoas com essa doação”, falou a enfermeira.

A CIHDOTT é responsável pelo incentivo à doação de órgãos e tecidos no HSJB. A comissão atua com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeira, psicólogos e assistentes sociais que fazem a abordagem à família para conseguir autorização para a doação. A captação só acontece com o aval dos familiares com parentesco até segundo grau (mãe, pai, cônjuge, filhos).