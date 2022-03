CAPD oferece atividades de autonomia e inclusão social, tendo como finalidade a qualidade de vida - Divulgação

CAPD oferece atividades de autonomia e inclusão social, tendo como finalidade a qualidade de vidaDivulgação

Publicado 14/03/2022 13:59

Volta Redonda - Obras de revitalização são realizadas no Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) de Volta Redonda. Unidade ligada ao Departamento de Proteção Especial (DPES) da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) oferece atendimento a pessoas de 18 a 59 anos de idade com deficiência e com Transtorno do Espectro do Autismo.

A unidade, que fica no bairro Jardim Paraíba, está recebendo pintura nova, troca de telhado e piso, substituição de rede de seguranças nas janelas e manutenção dos equipamentos em geral. O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que as obras no espaço físico da unidade devem ficar pronta ainda neste mês.

“O espaço precisava de muitas melhorias e, depois da obra pronta, poderemos retomar as atividades com mais segurança para voltar a dar alegria aos usuários atendidos pelo CAPD”, disse Munir.

Cerca de 130 usuários estão inscritos no CAPD. A unidade oferece atendimento em oficinas de mosaico, marcenaria, artesanato, pintura, desenho, além de atendimentos específicos de motricidade, coordenação motora, socialização e convivência.

“O trabalho na unidade é possibilitar o acesso dos atendidos aos diferentes serviços e espaços na sociedade, oferecendo suporte as famílias com objetivo de diminuir a sobrecarga de dependência, tanto da pessoa com deficiência, como do cuidador, e dos demais familiares”, falou a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Denise de Carvalho.