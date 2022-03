Crianças, adultos e idosos atualizaram o cartão de vacinas contra a covid-19 - Divulgação

Crianças, adultos e idosos atualizaram o cartão de vacinas contra a covid-19Divulgação

Publicado 14/03/2022 18:36

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou um balanço do plantão de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana, dias 12 e 13. Mais de 900 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, buscaram o serviço que estava disponível em dois shoppings da cidade.

O relatório da SMS aponta que no sábado, 373 pessoas foram vacinadas no Sider Shopping e 182 no Park Sul. Já no domingo, somando os atendimentos nos locais, 383 pessoas foram vacinadas no dia.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, falou sobre a estratégia dos pontos de imunização nos shoppings.

“Essa estratégia deu certo e tem atraído as pessoas para se vacinarem. O plantão de vacinação é ofertado aos sábados e domingos com um horário bem flexível, até as 20 horas. Além disso, disponibilizamos todas as doses, desde a pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, até a quarta dose direcionada para idosos a partir de 70 anos”, falou.

Durante a semana, a aplicação de doses contra a covid-19 ocorre em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h, sendo que algumas unidades funcionam com horário estendido, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

O serviço de testagem para covid-19 são realizados também nas unidades básicas de saúde, durante a semana. E aos sábados, domingos e feriados, os testes são feitos realizados na central de testagem da UBS Jardim Paraíba.

Segundo um levantamento da SMS, no sábado foram feitos 45 testes no total, desse quantitativo 43 deram negativos e apenas dois positivos. No domingo, dos 17 testes feitos no dia, todos deram negativos para covid-19.

Dados covid-19

O boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 14, aponta que o total de óbitos em decorrência da covid-19 está em 1.376, desde o inicio da pandemia. A taxa de internações na rede pública segue zerada nos leitos clínicos e de 3% em UTI. Na rede privada, o índice referente aos leitos clínicos é de 3% e 7% em leitos de UTI.