Fusca amarelo, sem placa, foi removido ao Depósito Público Municipal por estar em situação de abandono - Divulgação

Publicado 15/03/2022 10:29

Volta Redonda - A Operação VR em Ordem aconteceu entre sexta-feira, dia 11, e domingo, dia 13. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuaram em todos os bairros da cidade, especialmente, nos arredores de clubes que realizaram shows e que atraíram muitas pessoas.

No total, 30 veículos irregulares foram encaminhados ao Depósito Público Municipal. As 26 motocicletas apresentaram irregularidades como descarga Livre (escapamento aberto e barulhento); sem placa; estacionamento irregular, como sobre a calçada; veículo sem registro no Detran; e pelo motorista não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Todas são infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Já o Fusca amarelo, sem placa, e o caminhão placa LKF4160 foram retirados das ruas por estarem em situação de abandono nos bairros Volta Grande II e Vila Americana, respectivamente. Os proprietários receberam oferta de meios para ajudar na remoção, mas não cumpriram o prazo para retirar os veículos das vias e deixar em locais seguros e cobertos como previsto no Decreto nº 15.601.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que “Volta Redonda implantou uma força tarefa com agentes da Guarda Municipal e do 28º BPM para garantir a fluidez do trânsito, a segurança de moradores, além de coibir a atuação de ambulantes ilegais e flanelinhas em eventos promovidos na cidade”, falou.

De acordo com o secretário, as denúncias que aumentam nos fins de semana “sempre ajudam as forças de segurança a manter a cidade em ordem, com patrulhamento dia e noite. A ação ainda conta com os fiscais das secretarias municipais de Fazenda e de Meio Ambiente”, finalizou o secretário.